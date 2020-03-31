وزير الداخلية التركي لمواطنيه: التزموا بيوتكم

أهاب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالمواطنين، التزام منازلهم في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد.

وكتب صويلو على "تويتر": "لقد أظهر التاريخ مرارا وتكرارا أننا عندما نتحد كأمة، لا يمكن لمحنة أن تدوم على هذه الأرض لفترة طويلة".

Tarih defalarca gösterdi ki biz, Millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiç bir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır.



Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca EVDE KALMAYI sürdürelim#VirüsüEvdeYokEtpic.twitter.com/hEPqJtDtSp — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2020

وأضاف: "فلنبق في منازلنا قدر الإمكان حتى نقضي على الفيروس ونعيش الغد الجميل مع أحبائنا".

وسجلت تركيا ارتفاعا في أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 214 حالة، حيث وصل عدد المصابين إلى 13 ألفا و531، فيما تعافى 243 شخصا.

المصدر: الأناضول