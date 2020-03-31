الهند.. ثلث المتنقلين بين المدن يحملون كورونا

أشار مسؤولون ومصادر هندية، إلى احتمال أن يحمل 3 من كل 10 أشخاص ينتقلون من المدن إلى المناطق الريفية فيروس كورونا المستجد معهم.

وذكرت صحيفة "الهند الجديد"، أن النائب العام توشار ميهتا، أكد أن "الحكومة تقوم بتوفير الغذاء والمأوى لأكثر من 22 ألف من العمال المهاجرين والفقراء بعد توقفهم في طريقهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في ولايات مختلفة".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه "حتى الآن لا يوجد عمال مهاجرون على الطريق، إذ تم نقلهم إلى أقرب مأوى متاح"، فيما ناشد مسؤولون الحكومة فرض إجراءات جنائية صارمة ضد الذين يروجون للأخبار المزيفة.

من جهته، قال الأمين العام للمحكمة العليا في الهند رانجان غوغوي: "عندما تم اكتشاف الفيروس على أنه تهديد للبشرية، كان في الهند مختبر واحد فقط في بيون، لدينا الآن 118 مختبرا في جميع أنحاء البلاد باستطاعة 15 ألف فحص في اليوم".

واقترحت اللجنة العليا في الهند على الحكومة الضغط على قادة المجتمع لمنع الذعر وتهدئة الموجودين في دور الإيواء.

وقالت: "لا بد من أن تتأكد الحكومة من أن المستشارين المدربين وقادة المجتمع المنتمين إلى جميع الأديان يزورون معسكرات الإغاثة ويمنعون الذعر، وأن تتعهد سلطات الاقاليم بالملاجئ وترفدها بالمتطوعين وليس بالشرطة".

وأضافت: "على السلطات في الأقاليم ألا تستخدم القوة أو الترهيب في التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

المصدر: وكالات