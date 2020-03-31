ألمانيا.. القبض على تونسي هاجم المارة بساطور في أوغسبورغ

هاجم شاب تونسي بساطور عددا من المارة في مدينة أوغسبورغ الألمانية، وأصاب واحدا منهم بجروح كما أحدث أضرارا بحافلة نقل عام في المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن الرجل البالغ من العمر 27 عاما هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء امرأة ورجلا، وأصابهما بجروح، كما هاجم سيارة كانت بداخلها امرأة.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا.

وفتحت الشرطة الجنائية تحقيقا في دوافع الجريمة، فيما أفادت صحيفة "بيلد"، بأنه ووفقا للتقديرات الأولية فقد تم "استبعاد الخلفية الإرهابية" كدافع محتمل للجريمة.

المصدر: بيلد