 
مباشر
عاجل
السعودية تدعو مسلمي العالم للتريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج أو العمرة بسبب كورونا

روحاني: الإحصاءات بشأن كورونا تشير إلى تحسن الأوضاع في البلاد

أخبار العالم

روحاني: الإحصاءات بشأن كورونا تشير إلى تحسن الأوضاع في البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nk8e

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإحصاءات تشير إلى تحسن الأوضاع في البلاد حيث أن أعداد الذين يتعافون من فيروس كورونا أكبر من الذين يدخلون المستشفيات للعلاج.

إقرأ المزيد
إيران: 3111 إصابة جديدة و141 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
إيران: 3111 إصابة جديدة و141 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضاف روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أن الوضع بات أفضل في 23 إقليما من أصل 31، مشيرا إلى أن المواطنين الإيرانيين أبدوا تعاونا في الخضوع للفحص عند الخروج من المدن واستجابوا أيضا في تعاونهم مع الحكومة بإغلاق المحال والمطاعم والتزموا بالتوصيات الطبية وقللوا من الزيارات والسفر.

وتابع: اليوم نعيش ظروفا خاصة لذلك ندعو المواطنين لكي يقدموا لنا الدعم بعدم مغادرة المنازل، مشددا على ضرورة أن يتقيد المصاب بفيروس كورونا بالتعليمات وأن يعلن عن إصابته وإلا سيتم تقديمه للقضاء.

وختم روحاني بالتأكيد على أن "الحرب مع العراق والعقوبات وفيروس كورونا، هي أكبر ثلاث اختبارات إلهية في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا