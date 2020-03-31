طهران: هجوم إرهابي استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى تركيا

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز اليوم الثلاثاء، أن هجوما إرهابيا استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى أنقرة على الأراضي التركية.

وأوضح مهدي جمشيدي، مدير دائرة نقل الغاز في الشركة أن التفجير، الذي وقع على بعد 1,5 كيلومتر من منفذ بازركان داخل الأراضي التركية، أسفر عن توقف تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.

وقال: الانفجار ناجم عن عمل إرهابي فأنابيب نقل الغاز غير مهترئة ... لا نمتلك الكثير من المعلومات حول التفجير لكننا نستبعد مقتل أحد فيه.

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق شوهد من القرى المجاورة، مشيرة إلى أن قوات الأمن سارعت إلى مكان الحادث واتخذت الإجراءات الأمنية الضرورية، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.

المصدر: RT + وكالات