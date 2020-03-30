عصيان ومحاولات فرار من سجن في مدينة الأهواز بإيران

أكد حيدر عباس زادة قائد الشرطة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، أن عددا من السجناء حاولوا الفرار من سجن "سبيدار" في مدينة الأهواز، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

إقرأ المزيد

وأضاف زادة، أن "حضور قوات الشرطة والأمن في الوقت المناسب أحبط عملية الهروب، وأن السجناء عمدوا إلى إحداث الفوضى في السجن، قبل أن تردعهم قوات الأمن".

وأكد المسؤول الإيراني، على أن "السجناء أحرقوا حاويات النفايات داخل السجن"، مشيرا إلى أن "أيا من السجناء لم يصب بأذى".

ونفى زادة الأنباء التي تحدثت عن تمكن قسم من السجناء من الفرار.

المصدر: RT