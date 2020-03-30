إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد كورونا تثير استياء بعض المتشددين

أثارت إجراءات الحكومة الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس كورونا، استياء بعض المتشددين الإسرائيليين، الذين وصفوا عناصر الشرطة بالـ"نازيين".

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واستخدمت الشرطة الإسرائيلية طائرة مسيرة وأخرى هليكوبتر وقنابل صوتية في الأيام الأخيرة لمنع تجمع في حي يقطنه يهود متشددون بالقدس في خرق لإجراءات وزارة الصحة التي تهدف إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

واليوم الاثنين واجهت الشرطة، التي كان بعض أفرادها يرتدون ملابس مكافحة الشغب والكمامات، مقاومة في بعض الأحيان وتعرضت لشتائم أثناء تطبيق الإجراءات في جزء من المدينة التي طالما صب سكانها جام غضبهم على الدولة.

وبينما كانت الشرطة تقتاد بعض الأشخاص من شوارع ضيقة بحي ميا شعاريم اليهودي في القدس أخذ مجموعة من الصبيان يصيحون "نازيون!".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاثنين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4695 حالة.

المصدر: رويترز+RT