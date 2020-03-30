 
مباشر
عاجل
عقود الخام الأمريكي تزيد خسائرها وتهبط حوالي 10 بالمئة

إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد كورونا تثير استياء بعض المتشددين

أخبار العالم

إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد كورونا تثير استياء بعض المتشددين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njzt

أثارت إجراءات الحكومة الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس كورونا، استياء بعض المتشددين الإسرائيليين، الذين وصفوا عناصر الشرطة بالـ"نازيين".

إقرأ المزيد
إسرائيل تعلن 4347 إصابة بكورونا والصحة تؤكد عدم وجود حاجة لإدخال نتنياهو الحجر الصحي
إسرائيل تعلن 4347 إصابة بكورونا والصحة تؤكد عدم وجود حاجة لإدخال نتنياهو الحجر الصحي

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية طائرة مسيرة وأخرى هليكوبتر وقنابل صوتية في الأيام الأخيرة لمنع تجمع في حي يقطنه يهود متشددون بالقدس في خرق لإجراءات وزارة الصحة التي تهدف إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

واليوم الاثنين واجهت الشرطة، التي كان بعض أفرادها يرتدون ملابس مكافحة الشغب والكمامات، مقاومة في بعض الأحيان وتعرضت لشتائم أثناء تطبيق الإجراءات في جزء من المدينة التي طالما صب سكانها جام غضبهم على الدولة.

وبينما كانت الشرطة تقتاد بعض الأشخاص من شوارع ضيقة بحي ميا شعاريم اليهودي في القدس أخذ مجموعة من الصبيان يصيحون "نازيون!".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاثنين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4695 حالة.

المصدر: رويترز+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا