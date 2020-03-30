إسرائيل تعلن 4347 إصابة بكورونا والصحة تؤكد عدم وجود حاجة لإدخال نتنياهو الحجر الصحي

كشفت السلطات الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يخضع للحجر الصحي بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا، وذلك في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات في إسرائيل إلى 4347 حالة​​​.

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وذكرت وزارة الصحة أن 100 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4743، في وقت وصل فيه عدد الوفيات إلى 15 شخصا.

كما لفتت الوزارة، في بيان، إلى أنه "لا حاجة لدخول نتنياهو الحجر الصحي لأنه لم يكن على علاقة بأحد موظفي رئاسة الوزراء الذي أصيب بفيروس كورونا". وذكرت الوزارة "تقوم الجهات المختصة في وزارة الصحة بتحقيق وبائي حول موظف يعمل في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم سيتم تمرير تعليمات مفصلة بهذا الشأن".

وأضافت أنه "وفقا للتقييم الأولي، لا حاجة لدخول رئيس الوزراء إلى الحجر الصحي لأنه لم يكن على علاقة قريبة مع المريض ولم يلتق معه. كما اتضح أنهما لم يمكثا في نفس الغرفة خلال الأسبوعين الأخيرين".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة في الشوارع منذ صباح أمس الأحد، من أجل تنفيذ القيود التي تفرض على المواطنين، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك