تقارير إعلامية إسرائيلية: نتنياهو يدخل العزل الصحي

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأنه وفقا للتقديرات فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدخل العزل الصحي لمدة أسبوع، وذلك بعدما تبين إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأشارت التقارير، نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو، إلى أنه بعدما تبين أن مستشارة رئيس الحكومة لشؤون "الحريديم" والكنيست، ريفكا بالوخ، مصابة بفيروس كورونا، وتواجدت في الأيام القليلة الماضية على مقربة من رئيس الوزراء ومستشاريه وبعض الوزراء، فإن نتنياهو سيخضع للعزل الصحي لمدة أسبوع.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء، إنهم سيتبعون إرشادات وزارة الصحة.

وقد خضعت بالوخ لاختبار كورونا بعد أن تم تشخيص زوجها على أنه مريض بالفيروس وتم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع وهو في حالة طفيفة.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "حتى قبل أن يعرف بأن بالوخ مصابة بكورونا، حافظ نتنياهو ومن حوله على قواعد المسافة، بل حتى قبل أن يُعرف بأن زوجها مصاب بالفيروس".

كذلك، ذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة سيخضع لاختبار كورونا آخر، علما أنه أجرى اختبارا قبل نحو أسبوعين وكانت النتائج سلبية.

كما خضعت زوجته سارة نتنياهو وابنه يائير للفحص، وكانت نتائجهما سلبية أيضا.

المصدر: RT