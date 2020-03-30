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تركيا تحجر على 39 منطقة سكنية

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تركيا تحجر على 39 منطقة سكنية
Reuters Umit Bektas
مدينة اسطنبول التركية - أرشيف
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وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي اعتبارا من اليوم الاثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة 131 شخصا في البلاد.

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وقالت وزارة الداخلية إن "الحجر الصحي فرض على مدينة وست ضواح و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 بزيادة 1815 حالة جديدة".

وأوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلي اعتبارا من يوم السبت الماضي.

من جهتها، طالبت قوى المعارضة الرئيسية في البلاد الحكومة بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.

المصدر: "رويترز"

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