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تركيا تحجر على مدينة و4 قرى بسبب كورونا

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تركيا تحجر على مدينة و4 قرى بسبب كورونا
Reuters UMIT BEKTAS
الفرق الصحية في مدينة اسطنبول التركية - أرشيف
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فرضت الحكومة التركية حجرا صحيا على مدينة و4 قرى تقع شمالي البلاد بسبب الاشتباه بتفشي فيروس كورونا فيها.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه "تم تنفيذ الحجر الصحي على مدينة كانديرلي المتصلة بمركز مدينة ريزي وقرى ينى السليمية وبشيكتاش واينتيبي ومالتيبي".

وقالت مديرية الصحة في مقاطعة ريزي: "سيتم التدقيق على مداخل ومخارج هذه القرى ولن يسمح بالدخول والخروج مرة أخرى".

وأضافت: "ستقوم الفرق الطبية بزيارة جميع المنازل وفحص كل شخص ومن ترى أن لديه أعراضا مثل السعال وارتفاع الحرارة سيتم عزله، وإن اضطر الأمر نقله إلى المستشفى".

وشددت السلطات على أن المخابز والسوق التي تلبي احتياجات المواطنين ستخضع لرقابة أشد.

المصدر: وكالات تركية

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