الصحة التركية: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 75 بتسجيل 16 وفاة جديدة وبلوغ الإصابات 3 آلاف

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 75 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر" إنه "تم إجراء 7286 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في تركيا إلى حوالي 40.000 اختبار.

وكان الوزير التركي قد أعلن أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بلاده إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وقال قوجة في تغريدة على تويتر: "تم إجراء 5 آلاف و35 اختبارا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أظهرت إصابة 561 شخصا بالفيروس".

ولفت إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في تركيا، ارتفع إلى ألفين و433 حالة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 463 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 20 ألفا، بينما تعافى أكثر من 113 ألفا.

المصدر: وكالة الأناضول