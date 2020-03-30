ترامب يخطئ بتغريدته والسعوديون يعلقون!

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بكتابة تغريدة عبر "تويتر"، ما أثار موجة من سخرية المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر ترامب تغريدة طالب فيها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلا من أن يذكر الهيئة في تغريدته ذكر حسابا مجهولا يحمل صورة ناشط سعودي مشهور عبر موقع "سناب شات"، يدعى "أبو الفدا".

وانتشر وسم "أبو الفدا" عبر موقع "تويتر" في السعودية، وتداوله عدد من المغردين.

وكان الرئيس الأمريكي اعتبر أن وفاة 200 ألف شخص في بلاده بفيروس كورونا ستكون نتيجة "جيدة" لجهود مكافحة المرض، مؤكدا أن وتيرة ارتفاع الوفيات ستصل ذروتها بعد أسبوعين.

المصدر: تويتر