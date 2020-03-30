ترامب يخطئ بتغريدته والسعوديون يعلقون!
أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بكتابة تغريدة عبر "تويتر"، ما أثار موجة من سخرية المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر ترامب تغريدة طالب فيها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلا من أن يذكر الهيئة في تغريدته ذكر حسابا مجهولا يحمل صورة ناشط سعودي مشهور عبر موقع "سناب شات"، يدعى "أبو الفدا".
Highly recommended by Governor @MikeDeWine of Ohio. @FDA must move quickly! https://t.co/pLpI4CSs9H— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020
@FdA#ابو_الفيدا— محمد بن سلمان 🇸🇦🇸🇦 (@6h8ll) March 29, 2020
ابو الفدا وهو طالع من البيت الابيض pic.twitter.com/cfjl4fuTWn
وانتشر وسم "أبو الفدا" عبر موقع "تويتر" في السعودية، وتداوله عدد من المغردين.
#ابو_الفدا مت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/MzfKlL1cjt— シャハド👩🏼⚕️ (@sha3nzi) March 30, 2020
وكان الرئيس الأمريكي اعتبر أن وفاة 200 ألف شخص في بلاده بفيروس كورونا ستكون نتيجة "جيدة" لجهود مكافحة المرض، مؤكدا أن وتيرة ارتفاع الوفيات ستصل ذروتها بعد أسبوعين.
المصدر: تويتر