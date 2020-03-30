وفاة مغن أمريكي شهير بفيروس كورونا

توفي المغني الأمريكي جو ديفي أسطورة موسيقى الكانتري "الريف" عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة "أي بي سي"، توفي ديفي يوم الأحد، إذ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا.

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وأكد سكوت أدكنز، مسؤول الدعاية والإعلام للمغني الراحل، الوفاة أمس في ناشفيل بولاية تينيسي بسبب مضاعفات الفيروس.

وكان ديفي أعلن يوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك" إصابته بالفيروس، "أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتي نطلب الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير".

والراحل ديفي من سكان تولسا، في ولاية أوكلاهوما، وكان مشهورا في صناعة موسيقى الريف في الولايات المتحدة، وكان نجما فيها لعقود.

المصدر: abc