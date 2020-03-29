أصغر مصاب في العالم بكورونا تسجله إيران.. رضيع عمره 35 يوما وهو بصحة جيدة
Reuters Wana News Agency
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قال رئیس جامعة غناباد للعلوم الطبية في إقليم خراسان شمال شرق إيران، إن رضيعا عمره 35 يوما، أثبتت الفحوص أنه مصاب بفيروس كورونا وذلك بعد أن كان يعاني من مشكلة في التنفس.
وأضاف رئيس الجامعة أن الرضيع أصغر المصابين بفيروس كورونا في إيران مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة.
يذكر أن طفلا آخر يبلغ 3 أعوام في المدينة ذاتها كان قد أصيب بالفيروس في وقت سابق وتعافى من إصابته بعد خضوعه للعلاج.
المصدر: RT