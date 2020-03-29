 
مباشر

أصغر مصاب في العالم بكورونا تسجله إيران.. رضيع عمره 35 يوما وهو بصحة جيدة

أخبار العالم

أصغر مصاب في العالم بكورونا تسجله إيران.. رضيع عمره 35 يوما وهو بصحة جيدة
Reuters Wana News Agency
حملة لتعقيم شوارع طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njpx

قال رئیس جامعة غناباد للعلوم الطبية في إقليم خراسان شمال شرق إيران، إن رضيعا عمره 35 يوما، أثبتت الفحوص أنه مصاب بفيروس كورونا وذلك بعد أن كان يعاني من مشكلة في التنفس.

وأضاف رئيس الجامعة أن الرضيع أصغر المصابين بفيروس كورونا في إيران مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة.
يذكر أن طفلا آخر يبلغ 3 أعوام في المدينة ذاتها كان قد أصيب بالفيروس في وقت سابق وتعافى من إصابته بعد خضوعه للعلاج.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا