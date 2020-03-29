فرنسا تجلي 35 مصابا بكورونا عن شرق البلاد لتخفيف الضغط على المستشفيات

نقلت السلطات الفرنسية 36 مريضا بفيروس كورونا في حالة حرجة اليوم الأحد، بواسطة قطارين فائقي السرعة وطائرة عسكرية ألمانية، في خطوة لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة في شرق البلاد.

وحول هذه الخطوة قال فرانسوا براو رئيس مسعفي سامو في تصريحات إذاعية إن ذلك كان أمرا عاجلا من أجل "تخفيف التكدس في وحدات الرعاية المكثفة في المنطقة لأنه يتعين علينا أن نكون جاهزين".

يذكر أن ما يعرف بمنطقة الشرق الكبير كانت أول منطقة في فرنسا تغمرها موجة من الإصابات بفيروس كورونا التي انتقلت بسرعة غربا لتغمر منطقة باريس الكبرى حيث تضيف المستشفيات بشكل يائس أسرّة للرعاية المكثفة لمواجهة تدفق المرضى.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب حذر أمس السبت الفرنسيين من أن الأسابيع الصعبة في المعركة ضد الوباء لم تأت بعد، فيما تجاوز عدد الوفيات بالمرض في فرنسا ألفي شخص في مطلع الأسبوع.

المصدر: رويترز