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بيلوسي: تقاعس ترامب يكلف الأمريكيين حياتهم

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بيلوسي: تقاعس ترامب يكلف الأمريكيين حياتهم
Reuters SAV
رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي
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وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن إنكاره المستمر للحقائق وتأخره في اتخاذ القرارات تسبب في إزهاق أرواح الأمريكيين.

وفي جوابها عن أسئلة الصحفيين حول أزمة فيروس كورونا، قالت بيلوسي إن "‘إنكار الرئيس للحقائق في البداية كان قاتلا، وتأخره في الحصول على العتاد الضروري أمر قاتل أيضا".

وأضافت أن تقليل الرئيس من شأن حدة فيروس كورونا مع بداية تفشيه دفع ثمنه الأمريكيون بحياتهم، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في تعامل ترامب مع الأزمة بعد انتهائها.

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ولفتت بيلوسي إلى أن بلادها لا تمتلك ما يكفي من أدوات الكشف عن الفيروس اللازمة، فضلا عن عدم امتلاك عمال الصحة لمعدات الوقاية، ما يعرض حياتهم للخطر.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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