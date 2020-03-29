8 قتلى جراء انفجار على متن طائرة تابعة لشركة "ليون أير" في الفلبين

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اليوم الأحد، جراء انفجار أعقبه حريق على متن طائرة تابعة لشركة "ليون أير" أثناء إقلاعها من مطار نينوي أكوينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأفادت صحيفة Philippine Daily Inquirer بأن الانفجار وقع عندما كانت الطائرة المنكوبة من طراز West Wind 24 على مدرج المطار، وهي كانت تتوجه إلى مطار طوكيو هانيدا الدولي بمهمة إجلاء طبي، وكان بين ركابها مريض كندي.

WATCH: An aircraft reportedly carrying medical supplies caught on fire while it was about to take off at Ninoy Aquino International Airport (NAIA) around 8 p.m. According to BFP, fire was already out at 9:02 p.m. @inquirerdotnet (Sourced video) pic.twitter.com/8w38t1qVTi — Dexter Cabalza (@dexcabalzaINQ) March 29, 2020

وأكدت السيناتور ورئيس لجنة الصليب الأحمر الفلبينية، ريتشارد جي غوردون، على حسابها في "تويتر" أن سبعة أشخاص إلى جانب المريض كانوا على متن الطائرة، وهم مرافق له وطبيبان وممرض بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من ثلاثة أشخاص.

ونشر السيناتور صورا من موقع الحادث.

Photos from our team on the ground. pic.twitter.com/5SYvVxkcZk — Richard J. Gordon (@DickGordonDG) March 29, 2020

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في غضون نحو ساعة.

وأكدت إدارة المطار أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.

المصدر: Philippine Daily Inquirer