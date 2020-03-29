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8 قتلى جراء انفجار على متن طائرة تابعة لشركة "ليون أير" في الفلبين

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8 قتلى جراء انفجار على متن طائرة تابعة لشركة
Reuters Thomas White
طائرة تابعة لشركة "ليون أير" - صورة أرشيفية
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اليوم الأحد، جراء انفجار أعقبه حريق على متن طائرة تابعة لشركة "ليون أير" أثناء إقلاعها من مطار نينوي أكوينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأفادت صحيفة Philippine Daily Inquirer بأن الانفجار وقع عندما كانت الطائرة المنكوبة من طراز West Wind 24 على مدرج المطار، وهي كانت تتوجه إلى مطار طوكيو هانيدا الدولي بمهمة إجلاء طبي، وكان بين ركابها مريض كندي.

وأكدت السيناتور ورئيس لجنة الصليب الأحمر الفلبينية، ريتشارد جي غوردون، على حسابها في "تويتر" أن سبعة أشخاص إلى جانب المريض كانوا على متن الطائرة، وهم مرافق له وطبيبان وممرض بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من ثلاثة أشخاص.

ونشر السيناتور صورا من موقع الحادث.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في غضون نحو ساعة.

وأكدت إدارة المطار أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.

المصدر: Philippine Daily Inquirer

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