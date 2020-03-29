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بريطانيا تطلب عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي لمحاربة كورونا

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بريطانيا تطلب عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي لمحاربة كورونا
Reuters SS/PKP/FW1/Global Pixdesk
معمل تركيب أجهزة تنفس صناعي
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أفادت وكالة "رويترز" بأن بريطانيا طلبت عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي ينتجها ائتلاف شركات بينها "فورد" و"إيرباص" و"رولز رويس"، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

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وقال مصدر لم يكشف عن هويته للوكالة إنه من المقرر الإعلان عن طلب هذه الأجهزة غدا الاثنين، بعد أن كانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت نبأ الطلب في السابق.

وأشار مايكل جوف، الوزير البارز في الحكومة البريطانية اليوم الأحد، إن هيئة الصحة الوطنية البريطانية الممولة من الدولة لديها أكثر قليلا من 8 آلاف جهاز تنفس صناعي.

وجهاز التنفس الصناعي حاسم في رعاية الشخص الذي يعاني من الفشل الرئوي الذي يصيب المريض في حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتعمل الحكومة البريطانية على تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال اتفاقات أبرمت مع القطاع الخاص وموردين في الخارج بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

المصدر: "رويترز"

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