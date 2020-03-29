 
مباشر

إيراني عمره 101 عاما يتعافى من كورونا

أخبار العالم

إيراني عمره 101 عاما يتعافى من كورونا
AFP
العاصمة الإيرانية طهران - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njk4

شهدت إيران اليوم الأحد، تعافي مواطن يبلغ من العمر 101 عاما، كان مصابا بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
كورونا.. تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في إيران
كورونا.. تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في إيران

وأعلن مسؤول الإعلام في جامعة العلوم الطبية في محافظة كلستان شمالي البلاد علي متكي، عن تعافي العجوز من الفيروس.

وقال متكي، إن "هذا الرجل راجع المستشفى قبل 20 يوما، إذ رقد فيه وخضع للعلاج اللازم إلى أن تعافى تماما وخرج من المستشفى أمس السبت".

ووفق آخر الإحصائيات وصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 2640، والإصابات إلى 38309.

وتعد محافظة كلستان من المحافظات ذات النسبة العالية من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المتوفين فيها 167 شخصا حتى ظهر يوم الجمعة الماضي.

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا