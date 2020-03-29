ترامب يتراجع عن فكرة إغلاق نيويورك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت أنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا، لكنه تراجع عن فكرته السابقة بإغلاق المنطقة برمتها.

وكتب ترامب على "تويتر" "الحجر الصحي لن يكون ضروريا"، بعد أن أشار إلى أنه سيطلب بدلا من ذلك من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إصدار "تحذير قوي بشأن السفر" يشرف عليه حكام نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

وكان ترامب قال بعد ظهر السبت إنه قد يحظر السفر من أو إلى نيويورك وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، وهي مناطق تشكل مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، بهدف حماية الولايات الأخرى التي لم تتأثر بشدة بالمرض.

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وواجهت الخطة انتقادات على الفور بوصفها غير عملية ومن شأنها أن تسبب الفوضى في منطقة تعد المحرك الاقتصادي لشرق الولايات المتحدة وتضم 10% من السكان وتدر 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذرت المراكز في وقت لاحق سكان الولايات الثلاث من السفر الداخلي غير الضروري لمدة 14 يوما، موضحة أن التحذير لا ينطبق على موظفي "قطاعات البنية التحتية الحساسة" ومنها الصحة العامة والخدمات المالية.

جاء إعلان الرئيس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.

المصدر: "رويترز"