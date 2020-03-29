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نيوزيلندا تفتح سجل الوفيات بكورونا

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نيوزيلندا تفتح سجل الوفيات بكورونا
Globallookpress XinHua
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أفادت المديرة العامة لوزارة الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد اليوم الأحد، بتسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وأن عدد المصابين زاد بـ63 ليصل الإجمالي إلى 514 شخصا.

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وأوضحت المسؤولة أن المرأة المتوفاة كانت في السبعينات من العمر، وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا.

وكانت نيوزيلندا أعلنت الخميس فرض عزلة ذاتية وإغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب مع تزايد أرقام المصابين بكورونا في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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