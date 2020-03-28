كورونا.. رئيس الوزراء الإسباني يعلّق عمل القطاعات الثانوية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية في بلاده لمدة أسبوعين، في إجراء حكومي جديد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال سانشيز إن على جميع العاملين أن يبقوا في منازلهم في الفترة ما بين 30 مارس و9 أبريل، باستثناء من يعمل في القطاعات "الأساسية".

وأوضح أن العاملين سيحصلون على رواتبهم لكن يتعين عليهم تعويض الساعات التي لم يعملوا خلالها لاحقا.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من وباء فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 72248 حالة إصابة مؤكدا بالفيروس، بينها 5690 حالة وفاة.

المصدر: رويترز