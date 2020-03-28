كورونا يزداد شراسة في إسبانيا ويقتل أكثر من 800 خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت، عن تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد ضحايا كورونا في إسبانيا ارتفع منذ أمس من 4858 إلى 5690 حالة وفاة، وذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره في البلاد.

في الوقت نفسه، سجلت الوزارة ارتفاعا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 64059 إلى 72248 منذ أمس الجمعة.

يتبع..