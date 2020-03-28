عدد الوفيات بكورونا في إندونيسيا يتجاوز الـ100

أعلنت السلطات الإندونيسية عن تسجيل 15 وفاة و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1155، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 102 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا).

وأشار المسؤول إلى أن عدد المتعافين من كورونا في إندونيسيا بلغ حتى الآن 59 شخصا.

المصدر: رويترز