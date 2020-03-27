رئيس إيطاليا: أوروبا تحتاج مبادرات جديدة ويجب أن تسقط المقاربات القديمة لأنها لم تنفع مع المستجدات

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، أن "أوروبا تحتاج مبادرات جديدة"، مشيرا إلى أن المقاربات القديمة يجب أن تسقط لأنها "لم تنفع شيئا مع الواقع الجديد".

وقال ماتريلا، إنه "كان يأمل في أن يتحرك الجميع قبل أن يواجه فيروس كورونا أوروبا، عوضا عن أن يتأخروا في ذلك".

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، عن تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.

المصدر: "رويترز"