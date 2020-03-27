 
مباشر

رئيس إيطاليا: أوروبا تحتاج مبادرات جديدة ويجب أن تسقط المقاربات القديمة لأنها لم تنفع مع المستجدات

أخبار العالم

رئيس إيطاليا: أوروبا تحتاج مبادرات جديدة ويجب أن تسقط المقاربات القديمة لأنها لم تنفع مع المستجدات
AFP Andreas SOLARO
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nja1

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، أن "أوروبا تحتاج مبادرات جديدة"، مشيرا إلى أن المقاربات القديمة يجب أن تسقط لأنها "لم تنفع شيئا مع الواقع الجديد".

وقال ماتريلا، إنه "كان يأمل في أن يتحرك الجميع قبل أن يواجه فيروس كورونا أوروبا، عوضا عن أن يتأخروا في ذلك".

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، عن تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا