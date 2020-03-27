أوزبكستان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت أوزبكستان تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، فيما قررت الحكومة إغلاق جميع الأقاليم وأعلنت عن مكافآت كبيرة للعاملين في القطاع الطبي الذين يكافحون تفشي العدوى.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الرعاية الصحية، إن "امرأة (72 عاما) في مدينة نامانجان توفيت بسبب مشاكل في القلب وأن المتوفاة كانت تعاني من مجموعة من الأمراض الأخرى بالإضافة إلى إصابتها بفيروس كورونا"، وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 83 حالة.

وسجلت أول إصابة وبفيروس كورونا المستجد في أوزبكستان في 15 مارس الجاري، لدى مواطنة عادت من باريس، وذلك قبل الكشف عن حالات إصابة أخرى لدى ركاب طائرات وصلوا إلى العاصمة طشقند من اسطنبول ولندن ودبي، ولدى أشخاص خالطوهم.

المصدر: "رويترز"