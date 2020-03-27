الشرطة الهندية تطلق حملة ضد "مواقع خبيثة" تستغل ملف كورونا

نشرت الشرطة الهندية قائمة تضم 14 موقعا إلكترونيا على صلة بملف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرة من أنها تشكل "خطرا محتملا" على مستخدمي الإنترنت.

وحذرت وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية في شرطة العاصمة الهندية نيودلهي مستخدمي الشبكة العالمية من دخول تلك المواقع التي وصفتها بـ"الخبيثة" و"الزائفة".

وأوضحت صحيفة The Hindu Business Line الهندية أن مجرمين سيبرانيين اعتبروا في تفشي فيروس كورونا فرصة جيدة لتحقيق مكاسبهم، ويستغلون بوتيرة متزايدة اهتمام الناس بملف الفيروس لنشر برامج خبيثة عبر البريد والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، تحت غطاء مواد مفيدة بالنسبة لمكافحة "كوفيد-19".

وشهدت الأسابيع الماضية ارتفاعا حادا في عدد عمليات الاحتيال و"مواقع التصيد" والرسائل غير المرغوب فيها "السبام" المرتبطة بملف كورونا في الشبكة الإلكترونية.

ودعت عدة شركات مختصة بالأمن السيبراني مستخدمي الإنترنت إلى توخي الحذر في التعامل مع المواد الإلكترونية المتعلقة بكورونا، تحسبا لهجمات محتملة من قبل الهاكرز.

وأشارت دراسة أجرتها شركة Check Point Threat Intelligence إلى أن هناك نحو أربعة آلاف موقع إلكتروني على صلة بملف كورونا حاليا، وقد ثبت أن 3% منها خبيثة وتستدعي 5% أخرى شبهات الخبراء.

المصدر: وسائل إعلام هندية