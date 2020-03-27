هولندا.. أكثر من 112 وفاة و1.1 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم الجمعة عن تسجيل 112 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد قد بلغت بذلك 546.

وأشار المعهد إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس بـ1172 حالة وبلغ 8603.

ولفت المعهد إلى وجود مؤشرات على انخفاض وتيرة تفشي الفيروس في هولندا، معربا عن أمله في الإعلان في غضون أيام عما إذا كانت إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار الوباء، تؤتي ثمارها.

المصدر: رويترز