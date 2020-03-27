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رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

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وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس كورونا
Reuters /FW1F/David Holmes
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا.

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ونشر هانكوك تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا الذي خضع له كانت إيجابية، مضيفا أنه يعاني من أعراض طفيفة للفيروس ويعزل نفسه حاليا في المنزل.

وقبلها بأقل من ساعتين، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إصابته بالفيروس مع أعراض طفيفة أيضا.

المصدر: "رويترز"

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