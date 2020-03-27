وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا.
ونشر هانكوك تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا الذي خضع له كانت إيجابية، مضيفا أنه يعاني من أعراض طفيفة للفيروس ويعزل نفسه حاليا في المنزل.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLivespic.twitter.com/TguWH6Blij
وقبلها بأقل من ساعتين، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إصابته بالفيروس مع أعراض طفيفة أيضا.
المصدر: "رويترز"