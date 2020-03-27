117 دولة تطلب من كوريا الجنوبية أدوات طبية لمكافحة كورونا.. والأولوية لأمريكا والامارات

بلغ عدد الدول التي طلبت من كوريا الجنوبية تزويدها بأدوات الحجر الصحي والاختبار 117 دولة، مع توسع انتشار فيروس كورونا الجديد عالميا، وازدياد حالات الإصابة به في مختلف دول العالم .

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وكشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجة الكورية الجنوبية للصحفيين اليوم الجمعة أن 30 دولة قدمت طلبات لاستيراد أدوات الحجر الصحي الكورية و30 دولة طلبت دعما إنسانيا و20 دولة طلبت أدوات الحجر الصحي والدعم الإنساني معا وذلك عبر قنوات رسمية.

وقال إنه مع الدول الـ 36 التي يجري حاليا التعاون الصحي معها على المستوى المدني، يبلغ إجمالي الدول التي ترغب في أدوات طبية كورية 117 دولة.

وسبق أن عقدت الحكومة الكورية اجتماعا لفريق عمل دعم الشركات المتخصصة في أدوات الحجر الصحي لدعم صادراتها إلى الخارج.

وقال المسؤول إن أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا (الاختبار) المحلية تتميز بسرعة إظهار النتيجة خلال 6 ساعات من الاختبار، حيث تم إجراء حوالي 360 ألف اختبار، مما أدى إلى ارتفاع الطلبيات من الخارج بصورة حادة.

وقال إن الحكومة تخطط لتصدير أدوات الاختبار تجاريا وتقديمها كدعم معا، وستظهر التفاصيل لاحقا مع الأخذ بعين الاعتبار العدد المطلوب من الدول وسياسة الدولة الخارجية.

وقال إن الدولة الأولى التي تعطيها الحكومة الكورية الأولوية هي الولايات المتحدة، نظرا لزيادة المصابين بصورة مفاجئة فيها، وللطلب المقدم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص. وكذلك لأن واشنطن لم تفرض حظرا على دخول الكوريين إليها وعقدت اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين.

وتليها الإمارات العربية المتحدة التي تتعاون مع الدولة في مختلف النواحي، وتليها إندونسيا محور سياسة الحكومة نحو الجنوب.

وقال أيضا إن الحكومة مستعدة لتوريد هذه الأدوات للأمم المتحدة، حيث تدعم وزارة الخارجية الشركات بصورة نشطة.

المصدر: وكالة "يونهاب"