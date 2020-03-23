كوريا الجنوبية على خطى الصين.. البيانات تؤكد تراجع أعداد الوفيات والإصابات بـ"كورونا"

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير الماضي.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لتصل إلى 110 وفيات.

وأظهر عدد الإصابات الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي لليوم الثاني عشر للإصابات الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 257 مريضا خرجوا معافين من المستشفيات التي كانوا قد عزلوا فيها للعلاج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة في 13 مارس لأول مرة منذ تأكيد أول حالة إصابة في 20 يناير كانون الثاني الماضي.

وعزز استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة اليومية الآمال في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين آخذ في الإنحسار.

المصدر: رويترز