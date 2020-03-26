روحاني يحدد التكلفة والمدة اللازمتين للحد من وباء كورونا في إيران

عبر الرئيس الايراني حسن روحاني عن أمله في أن تتمكن بلاده من السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين، مضيفا أن إيران بحاجة إلى مليار دولار للتغلب على الوباء.

وقال في تصريحات له اليوم الخميس، إنه يأمل بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على منح الحكومة المبلغ من صندوق التنمية الوطني.

واعتبر روحاني أن ظروف إيران أفضل من دول عديدة رغم العقوبات المفروضة عليها،

وأضاف: "لدينا عشرات الآلاف من الأسرة الخالية في مشاف ميدانية جاهزة لأسوأ الظروف".

من جهته، أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني فرض قيود جديدة على التنقل تسمح لسكان المدن فقط بدخول مدنهم، مشيرا إلى أن غرامة بمبلغ 500.000 تومان (ما يعادل 33 دولارا) ستفرض على كل من ينتهك الإجراءات والحجز على سيارته لمدة شهر.

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وأوضح المسؤول أن القرار يشمل رحلات الطيران والقطارات وحافلات النقل العام والسيارات الخاصة، مضيفا أنه تتعين على المواطنين الذين سافروا لقضاء عطلة عيد النوروز العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدنية على الطريق.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول في المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا عن حظر السفر بين المدن الإيرانية وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT