قافلة مساعدات طبية من وزارة الدفاع الروسية تصل إيطاليا لمواجهة كورونا
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وصلت قافلة من المعدات الخاصة مع أخصائيين عسكريين من وزارة الدفاع الروسية إلى مطار أوريو آل سيريو في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث سيقام مركز إيطالي روسي مشترك لمكافحة فيروس كرونا.
وتضم القافلة مجمعا متنقلا لإجراء التحليل والتشخيص، ومعدات تطهير متنقلة عالية الأداء مع مخزون من المطهرات، وكذلك معدات خاصة لتوفير مساعدة مؤهلة للمرضى الخطرين الذين يعانون من عدوى الفيروسات التاجية.
وتشمل المساعدات أيضا 22 وحدة من المعدات الطبية الروسية السيارة المتخصصة، بالإضافة إلى حافلات نقلت المتخصصين العسكريين الروس ومركبات المرافقة والدعم الفني المقدم من الجانب الإيطالي.
المصدر:RT