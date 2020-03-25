تركيا.. وفاة 15 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، بأن 15 مصابا بفيروس كورونا المستجد فارقوا الحياة خلال 24 ساعة، فيما تم تسجيل 561 إصابة جديدة خلال نفس الفترة.

وأضاف وزير الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع إلى 59 وعدد الإصابات إلى 2433 حالة.

وأشار فخر الدين قوجة إلى أن السلطات أجرت 5035 فحصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي للفحوصات التي نفذت في تركيا إلى نحو 33 ألفا.

جدير بالذكر أن تركيا فرضت حظر تجوال جزئي على الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أوقفت الخطوط الجوية التركية الأحد، جميع الرحلات الدولية، مبقية فقط على خمس وجهات.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، إن الشركة ستوقف كل رحلاتها الدولية اعتبارا من 27 مارس ما عدا تلك المتجهة إلى هونغ كونغ وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة، في مقابلة بثها تلفزيون "سي إن إن ترك"، إنه تقرر منع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة السبت حظر تجوال على مواطنيها من كبار السن.

وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 450 ألف مصاب، فيما توفي حتى الآن أكثر من 20 ألف شخص.

المصدر: وكالات