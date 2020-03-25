عدد وفيات كورونا في العالم يتجاوز 20 ألفا

تجاوز عدد الأشخاص الذين فارقوا الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد حاجز الـ20 ألف حالة، حيث تم تسجيل حتى يوم الأربعاء 25 مارس، 20499 حالة وفاة.

وبحسب آخر البيانات التي يتم تحديثها باستمرار، سجلت إيطاليا أكبر عدد وفيات حيث بلغت حتى الآن 7503 وفاة.

وتوفي في إسبانيا 3434 شخصا تلتها الصين بوفاة 3281 شخصا، أغلبهم في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وفي المرتبة الرابعة إيران بـ2077 حالة وفاة، وفي المرتبة الخامسة فرنسا، حيث توفي حتى الآن 1331 شخصا.

كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس القاتل في أرجاء المعمورة، مسجلا بحسب آخر الإحصائيات 452601 حالة، شفي منهم 113121 إلى حد الآن.

RT

المصدر: RT