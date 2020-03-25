الأمم المتحدة ترحب بعريضة الاتهام التركية في قضية مقتل خاشقجي

رحبت محققة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعريضة اتهام تركية شملت 20 مواطنا سعوديا.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، أنييس كالامار إن العريضة مطلوبة "لتحقيق التوازن في مواجهة مهزلة العدالة بالسعودية".

وحثت أنييس كالامار في تصريح لـ"رويترز" السلطات الأمريكية على نشر ما توصلت إليه بشأن قتل خاشقجي، "بما في ذلك مسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي".

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وأصدرت النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء لائحة اتهام بحق 20 مواطنا سعوديا بالتورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أوائل أكتوبر عام 2018.

وطالبت النيابة بموجب اللائحة بسجن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي".

كما طالبت اللائحة بفرض عقوبة السجن المؤبد المشدد على 18 شخصا متهمين بتنفيذ عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية داخل قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية اعترفت تحت ضعط دولي مكثف أن الصحفي الذي اختفى عقب دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول قُتل على أيدي فريق أمني قدم من المملكة، ملقية اللوم في الجريمة على مسؤولين سعوديين منفردين.

وأصدر القضاء السعودي حكم الإعدام بحق 5 أشخاص مدانين بتهمة تنفيذ عملية قتل الصحفي، مع إخلاء سبيل القحطاني والعسيري، أرفع مسؤولين متهمين رسميا في المملكة بالقضية، لـ"عدم كفاية الأدلة" ضدهما.

المصدر: رويترز