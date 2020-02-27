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المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو الرياض للإفراج عن ناشطات سعوديات

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المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو الرياض للإفراج عن ناشطات سعوديات
Reuters JCU/IGA
المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه
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دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السلطات السعودية للإفراج عن ناشطات سعوديات طالبن بإصلاح "سياسات تمييزية" في البلد.

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الأمم المتحدة تدعو الرياض للإفراج عن ناشطات سعوديات

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، حثت باشليه الرياض على اغتنام فرصة استضافة قمة العشرين للبرهنة على تحقيق تقدم في حقوق الإنسان ودعم حرية التعبير والتجمع السلمي ومراجعة الأحكام الصادرة بحق نشطاء ورجال دين وصحفيين.

كما شددت المفوضة على ضرورة إظهار السلطات السعودية "شفافية قضائية كاملة"، ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

يذكر أن المفوضة كانت دعت في وقت سابق للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعذيبهن بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.

المصدر: "رويترز"

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