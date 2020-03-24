بلجيكا: تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 122

أعلنت الهيئة الصحية في بلجيكا اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 122 والإصابات إلى 4269.

وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحافي عقدته ونقلته الوكالة الإخبارية البلجيكية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الوفيات الجديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا 34 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 122.

وأضافت الهيئة،"أنه من المؤكد، حتى الآن، إصابة 4269 شخص بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا، بعد أن تم تأكيد إصابة 526 شخص بالفيروس".

ولفتت الهيئة إلى أن "60 شخصا ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس تمكنوا من مغادرة المستشفى، فيما يتواجد حتى الآن 1.859 شخص في المستشفى".

وكانت السلطات البلجيكية اتخذت، مؤخرا، قرارا بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتأجيل كافة الاحتفالات، مع الإبقاء على محال بيع الأغذية مفتوحة.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من مارس الجاري، "جائحة"، 380 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 16 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من شفي من الإصابة مئة ألف شخص حول العالم.

المصدر: وكالات