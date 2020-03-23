مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى تعاطي الكحول المغشوشة إلى 225 شخصا في 13 محافظة إيرانية

أفاد مراسلنا بارتفاع عدد قتلى تناول الكحول المغشوشة "كوقاية من فيروس كورونا" إلى 225 في 13 محافظة إيرانية.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوادث مماثلة وقعت خلال الشهر الجاري جراء تناول المشروبات الكحولية المغشوشة والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين قتلى وإصابات بالتسمم.

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إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1812 والمصابين إلى 23049 شخصا.

المصدر: وكالات