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11 قتيلا في فيضانات جنوب إيران (فيديو)

أخبار العالم

11 قتيلا في فيضانات جنوب إيران (فيديو)
Reuters AS/CAT
فيضانات إيران
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أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل 11 شخصا جراء الفيضانات التي تجتاح العديد من المناطق في جنوب البلاد.

ولقي شخصان اثنان مصرعهما بسبب السيول في مدينة بندر عباس، فيما توفي 9 في محافظتي فارس وبوشهر ومدينة قم.

وأشارت وكالات أنباء إيرانية إلى أن الفيضانات اجتاحت أمس الأحد 8 محافظات هي هرمزغان، وبوشهر، وفارس، وسيستان وبلوشستان، وقم، وجيلان، وكرمان، وخوزستان، ما أسفر عن قطع العديد من الطرق.

المصدر: RT + وكالات

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