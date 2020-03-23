11 قتيلا في فيضانات جنوب إيران (فيديو)

أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل 11 شخصا جراء الفيضانات التي تجتاح العديد من المناطق في جنوب البلاد.

ولقي شخصان اثنان مصرعهما بسبب السيول في مدينة بندر عباس، فيما توفي 9 في محافظتي فارس وبوشهر ومدينة قم.

وأشارت وكالات أنباء إيرانية إلى أن الفيضانات اجتاحت أمس الأحد 8 محافظات هي هرمزغان، وبوشهر، وفارس، وسيستان وبلوشستان، وقم، وجيلان، وكرمان، وخوزستان، ما أسفر عن قطع العديد من الطرق.

المصدر: RT + وكالات