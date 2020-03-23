11 قتيلا في فيضانات جنوب إيران (فيديو)
Reuters AS/CAT
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أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل 11 شخصا جراء الفيضانات التي تجتاح العديد من المناطق في جنوب البلاد.
ولقي شخصان اثنان مصرعهما بسبب السيول في مدينة بندر عباس، فيما توفي 9 في محافظتي فارس وبوشهر ومدينة قم.
وأشارت وكالات أنباء إيرانية إلى أن الفيضانات اجتاحت أمس الأحد 8 محافظات هي هرمزغان، وبوشهر، وفارس، وسيستان وبلوشستان، وقم، وجيلان، وكرمان، وخوزستان، ما أسفر عن قطع العديد من الطرق.
المصدر: RT + وكالات