 
مباشر
عاجل
مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية: تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة

كورونا يحصد أول ضحية له في مقدونيا الشمالية

أخبار العالم

كورونا يحصد أول ضحية له في مقدونيا الشمالية
Reuters Ognen Teofilovsk
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhu9

أعلنت سلطات مقدونيا الشمالية اليوم الأحد عن تسجيلها أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأكد وزير الصحة المقدوني، فينكو فيليبتشي، للصحفيين اليوم الأحد أن أول ضحية للوباء في البلاد مواطنة في سن 57 عاما فارقت الحياة أمس في مستشفى بمدينة كومانوفو، مشيرا إلى أن تشخيص إصابتها بالفيروس تم بعد وفاتها فقط.

وسجلت في مقدونيا الشمالية (مقدونيا سابقا) 114 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر بوتائر متسارعة في أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات رومانيا عن تسجيلها أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا