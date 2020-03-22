كورونا يحصد أول ضحية له في مقدونيا الشمالية

أعلنت سلطات مقدونيا الشمالية اليوم الأحد عن تسجيلها أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأكد وزير الصحة المقدوني، فينكو فيليبتشي، للصحفيين اليوم الأحد أن أول ضحية للوباء في البلاد مواطنة في سن 57 عاما فارقت الحياة أمس في مستشفى بمدينة كومانوفو، مشيرا إلى أن تشخيص إصابتها بالفيروس تم بعد وفاتها فقط.

وسجلت في مقدونيا الشمالية (مقدونيا سابقا) 114 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر بوتائر متسارعة في أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات رومانيا عن تسجيلها أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

المصدر: رويترز