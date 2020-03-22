إسرائيل تنشر بياناتها اليومية عن إصابات "كورونا" والحصيلة تقترب من خانة الآلاف

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 945 شخصا.

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وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها سجلت منذ أمس 62 حالة إصابة جديدة بالوباء، مضيفة أن عدد المرضى الذين في حالة خطرة ارتفع من 15 إلى 20 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن 297 مصابا يتلقون حاليا الرعاية الصحية في المستشفيات الإسرائيلية، لافتة إلى أن 37 مريضا قد تعافوا من الفيروس.

في الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين بكورونا في صفوف جنوده إلى 16 عسكريا.

وسجلت إسرائيل يوم الجمعة الماضية أول حالة وفاة بسبب كورونا، والضحية رجل مسن (88 عاما)، وذلك وسط إجراءات مشددة في غاية الصرامة اتخذتها السلطات في مسعى لردع تفشي الفيروس.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل