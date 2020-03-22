كوبا ترسل فريق طوارئ صحي لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

قالت كوبا إنها أرسلت فريقا من الأطباء إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع للمساعدة في مكافحة فيروس"كورونا" بناء على طلب منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية تضررا من الفيروس.

إقرأ المزيد

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها كوبا فريق طوارئ صحي مؤلف من 52 فردا إلى إيطاليا، التي تعتبر واحدة من دول العالم الغنية.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى الخارج.

وأرسلت هافانا فرقا طبية لحليفتيها فنزويلا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى جامايكا وسورينام وغرينادا.

المصدر: وكالات