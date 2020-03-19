"سفينة كورونا" البريطانية ترسو أخيرا في كوبا

رست سفينة سياحية تديرها المملكة المتحدة في كوبا يوم الأربعاء بعد أن تم رفض دخولها في عدة موانئ في منطقة البحر الكاريبي بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

ظلت السفينة محصورة في منطقة البحر الكاريبي ورفضت جمهورية الدومينيكان وبربادوس وجزر البهاما دخولها عندما أعلنت أن خمسة ركاب أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي. وعُزل 28 راكبا آخر و 27 من أفراد الطاقم في عزلة بعد ظهور أعراض المرض عليهم. وسيتم إعادة جميع الركاب البالغ عددهم 682 إلى المملكة المتحدة

المصدر: RUPTLY