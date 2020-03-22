سفير الصين لدى الرياض ينشر صورا من داخل الحجر الصحي

أعلن سفير الصين في السعودية، تشن وي تشينغ، دخوله الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك تلبية لدعوة وزارة الصحة السعودية.

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ونشر السفير الصيني عبر خسابه في تويتر، "عدة صور له بالمنزل وهو يمارس أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة، خلال التزامه بالحجر الصحي.

وقال تشينغ،: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية).

وأضاف: "أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة، ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: "ماذا تفعلون في المنزل؟".

تلبية لدعوة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع @tfrabiah لـ #الجلوس_في_البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت

أقرأ الرواية السعودية "ثمن التضحية"

أقوم بالرياضة

أجرب الطبخ

وأشرب القهوة(لا تنس أن تغسل يديك باستمرار)

ماذا تفعل في المنزل؟#الوقايه_من_كوروناhttps://t.co/ZiOJxJpBE7pic.twitter.com/gqGFrIqCN5 — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) March 21, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية دعت إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قائلا: "ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".

المصدر: وكالات