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سفير الصين لدى الرياض ينشر صورا من داخل الحجر الصحي

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سفير الصين لدى الرياض ينشر صورا من داخل الحجر الصحي
Reuters
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أعلن سفير الصين في السعودية، تشن وي تشينغ، دخوله الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك تلبية لدعوة وزارة الصحة السعودية.

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ونشر السفير الصيني عبر خسابه في تويتر، "عدة صور له بالمنزل وهو يمارس أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة، خلال التزامه بالحجر الصحي. 

وقال  تشينغ،: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية).

وأضاف: "أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة، ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: "ماذا تفعلون في المنزل؟".

وكانت وزارة الصحة السعودية دعت إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قائلا: "ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".

المصدر: وكالات

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