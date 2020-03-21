تسجيل 56 وفاة و1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 56 وفاة و1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان، إن الجهات الصحية في البلاد أجرت 72818 ألف فحصا خاصا بفيروس كورونا، أعطت منها 67800 نتيجة سلبية و5018 أعطت نتيجة إيجابية، مرتفعا بذلك عدد المصابين المسجلين بواقع 1035 شخصا، بعد أن كانت الحصيلة العامة أمس الجمعة 3983 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 56 حالة ليصل إلى نقطة 233 بعد أن كان على مستوى 177.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

المصدر: وكالات