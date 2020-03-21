شركة فرنسية للمنتوجات الفاخرة تطلب من الصين 40 مليون كمامة طبية

طلبت شركة "إل.في.إم.إتش" الفرنسية، أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، 40 مليون كمامة طبية من مورد صيني لمساعدة البلاد في التصدي لفيروس كورونا.

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وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن أول دفعة وتبلغ عشرة ملايين كمامة ستصل في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها ستسلم إلى القطاع الصحي الفرنسي لتوزيعها على المحتاجين لها في مطلع الأسبوع المقبل.

وتكافح الدول في أنحاء العالم للتصدي لأكبر أزمة صحية عامة منذ وباء الانفلونزا عام 1918 وذلك في ظل نقص الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت اليوم السبت، حظر التجوال في بعض المدن في إطار مكافحة انتشار فيروس كوورنا المستجد.

المصدر: رويترز