إصابة مساعد نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلنت كيتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يوم الجمعة، أن أحد مساعديه مصاب بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أظهرت فحوص طبية أجراها.

وأكدت كيتي ميلر أن المساعد لم يكن على اتصال مباشر بالرئيس ترامب أو بنائبه بينس، ويأتي هذا الإعلان بينما يدخل نحو ستين مليون شخص حجرا صحيا فرضته سلطات ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.

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وقالت كيتي ميلر المتحدثة باسم بينس: "لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به"، علما أن بينس مكلف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن عددا من أعضاء فريق ترامب يخضعون للحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بفيروس كورونا.

وقد أعلن ترامب يوم السبت أنه خضع للفحص الذي جاءت نتيجته سلبية، بعد رفض للكشف عن إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وفي السياق وضمن جهودها لوقف شبح انتشار فيروس كورونا، فرضت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا قيودا صارمة جديدة تحد من أنشطة 60 مليون شخص في الولايتين، وأمرت جميع الموظفين غير الضروريين بالبقاء في منازلهم.

وفي بيركلي بولاية كاليفورنيا، خرج الكثير من السكان للتنزه مع كلابهم أو ممارسة رياضة الركض وركوب الدراجات أكثر من المعتاد في يوم عمل عادي، لكن المشاة تجنبوا المرور بجانب بعضهم البعض على الأرصفة الضيقة مفضلين السير في عرض الشارع الخالي تقريبا من السيارات.

وتسمح الأوامر الصحية التي فرضت أمس الخميس على 40 مليون شخص في كاليفورنيا، بالتريض خارج المنزل طالما بقي الأشخاص على بعد مترين من الآخرين، علما أنه تم تأكيد إصابة أكثر من 1000 في كاليفورنيا، فيما توفي 19 شخصا.

المصدر: وكالات