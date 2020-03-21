دول آسيوية تشدد الإجراءات الوقائية في وجه "كورونا"

أعلنت عدد من الدول الآسيوية اليوم السبت عن اتخاذ إجراءات جديدة بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أرضيها.

وفي باكستان، قررت وزارة الطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية الخارجية لمدة أسبوعين حتى الرابع من أبريل، فيما طلبت السلطات من المواطنين إخضاع أنفسهم للحجر الصحي لـ45 يوما أخرى، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى ثلاث وفيات و543 إصابة.

وفي بنغلاديش (25 إصابة مؤكدة)، أعلنت الحكومة عن حظر استقبال الرحلات الجوية من السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند حتى 31 مارس القادم.

وفي سريلانكا (73 إصابة)، اعتقلت الشرطة 30 شخصا بتهمة مخالفتهم نظام العزل الشامل المفروض في عموم البلاد.

وفي الهند (294 إصابة)، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أقر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة لوكالة "رويترز" بأن سلطات البلاد أخضعت حتى الآن نحو 15 ألف شخص فقط لفحص كورونا، في نحو 70 مختبرا تديرها الحكومة، وهذا يعد من أضعف المؤشرات على مستوى العالم ويزيد من مخاوف تفشي الوباء على نطاق واسع.

وأقرت شركة سكك الحديد الوطنية الهندية التي يتجاوز عدد مستخدميها 30 مليون شخص يوميا أن عددا من الأشخاص الذين اكتشفت لاحقا إصابتهم بكورونا سافروا قبل ذلك بقطاراتها، وناشدت السلطات المواطنين الامتناع قدر الإمكان عن السفر.

وفي آسيا الوسطى، أعلنت سلطات كازاخستان حيث سجلت حتى الآن 53 إصابة عن إغلاق جميع الحدائق في "آلما أتا" أكبر مدن البلاد، بعد فرض نظام العزل على المدينة وإغلاق عدد من المباني حيث يقيم فيها مصابون.

وفي أوزبكستان (33 حالة إصابة مؤكدة)، أعلنت الحكومة عن إغلاق جميع أماكن الترفيه والمقاهي وحظر حفلات الزواج والحفلات العائلية الأخرى المقامة بحضور أعداد كبيرة من الأشخاص.

وفي تركمانستان التي لم تعلن حتى الآن عن تسجيل إصابات بالفيروس، أقامت السلطات نقاط تفتيش حول العاصمة "عشق آباد" وأبلغت المواطنين بأن السفر ممنوع إلا للضرورة، حسب ما أكد شهود عيان لـ"رويترز".

وسبق أن علقت حكومة هذه البلاد جميع الرحلات الجوية الدولية، ولم تصدر بعد تعليقا على القيود الجديدة.

وفي قرغيزستان، حيث تضاعف عدد الإصابات خلال ساعات الليل إلى 12 حالة، أكدت الحكومة أنها تدرس إمكانية إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من غد الأحد، بعد إغلاقها المناطق التي سجلت فيها الإصابات.

المصدر: رويترز + وكالات